Меркель и Навальный записали совместное поздравление с Новым годом

01.01.2021, 14:31, Разное

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Впервые в истории немецкого телевидения с наступающим годом телезрителей поздравил сразу дует выступающих.

К уже привычным поздравлениям от федерального канцлера присоединился российский оппозиционер Алексей Навальный, временно пребывающий на реабилитации в Германии.

– Сегодня я не одна. Со мной один из ведущих российских политиков – Алексей Навальный. Германия в очередной раз продемонстрировала гостеприимство и готовность защищать свободу и демократию не только у себя, но и в других странах. Любой человек, борющийся у себя на родине с коррупцией, друг для нас. Также мы убедились, что наша медицина может поднять на ноги любого пациента. Уверена, что Алексей прекрасно себя чувствует в Германии и готов задержаться здесь на столько, на сколько потребуется. Мы готовы обеспечивать его безопасность и всеми доступными нам средствами поддерживать его новые расследования, – сказала Меркель.

– Я благодарен федеральному канцлеру за возможность встретить Новый год не в московском следственном изоляторе, а в прекрасной европейской стране. Также я благодарю госпожу Меркель за возможность донести свою позицию жителям ФРГ, среди которых немало и русскоязычных. Я регулярно снимаю расследования о коррупции в высших эшелонах власти, за что, начиная с 2000 года меня пытается отравить Путин, хоть его попытки и не увенчались успехом, зная его характер офицера КГБ, он не остановится. Я очень люблю Россию и русский народ, что заметно по моим публичным высказываниям, но в целях безопасности вынужден остаться в Германии. Пребывание здесь достаточно затратное, я снова благодарю госпожу Меркель за выделение бюджетных средств на жизнь моей семьи здесь, но осознаю, что я больше не могу разорять бюджет ФРГ, поэтому попрошу жителей Германии сделать то, что делают мои сторонники в России. На экране вы видите мой банковский счёт и аккаунт в PayPal. Вы можете выслать туда любую сумму, которую считаете нужным. Я знаю, что уровень благосостояния в Германии намного выше, чем в России, и уверен, что великий немецкий народ поддержит мои добрые начинания. Обещаю отчитаться перед вам о каждом потраченном центе. С Новым годом! – обратился к телезрителям Навальный на немецком языке.

Совместное поздравление политических деятелей посмотрело больше 60 млн человек. О сумме пожертвований, поступивших на банковский счёт Навального не сообщается.