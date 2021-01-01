Инфекционисты призывают не запирать детей дома во время новогодних каникул

01.01.2021, 14:24, Разное

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Инфекционисты просят родителей не закрывать дома детей в период новогодних каникул. Они поделились рекомендациями, как обезопасить отдых ребенка.

Предстоящие выходные и каникулы пробуждают у людей не только ожидание хорошего отдыха, но и страх заражения COVID-19, из-за чего родители могут запрещать детям проводить время с друзьями и гулять вне дома. Доктора заявляют, что подобные контакты не имеют сильную эпидемиологическую значимость. Евгений Тимаков, инфекционист, сообщает, что дети уже имели контакты друг с другом в детских садах и школах, а вот эпидемиологическую обстановку обостряют взрослые. Во время праздников они будут употреблять спиртные напитки, обниматься, расслабятся и будут думать, что не заболеют. Дети же часто играют отдельно, а вот зараженный взрослый, у которого нет симптомов, за столом с другими передаст инфекцию окружающим.

Специалисты полагают, что рост болезни начнется через 1-2 недели после праздников, но, невзирая на это, дети должны гулять вместе и продолжать общение. Медик напоминает, что самое безопасное место – прогулки на улице. С коллегой соглашается врач-инфекционист Анна Орешкова и добавляет, что риски заражения во время прогулки минимальные. Лучше всего разрешить детям кататься на санках, коньках и играть в подвижные игры.