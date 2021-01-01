 

Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть “свежее”

01.01.2021, 13:56, Новости дня
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35-летняя украинская певица Тина Кароль в интервью, которое опубликовано 31 декабря на сайте “КП в Украине”, заявила, что профилактику появления морщин считает более легкой задачей, чем попытку разгладить уже появившиеся.

По словам артистки, для того чтобы выглядеть “свежее и разогнать метаболизм”, она ежедневно выполняет комплекс йоговских дыхательных упражнений, выпивает три литра воды, при этом один – обязательно натощак.

Артистка подчеркнула, что “ощущение движения” ей дает “легкая влюбленность”.

Певица также отметила, что находится не в том возрасте, чтобы бояться возрастных изменений, но контролирует ситуацию, стараясь выглядеть современно.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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