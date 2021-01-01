В Украине выросла абонплата за транспортировку газа

01.01.2021, 13:56, Новости дня

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С 1 января 2021 года для ряда украинских областных газораспределительных компаний-операторов возрастет расчетная стоимость транспортировки газа. Решение приняла на своем заседании 25 ноября 2020 года Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщается в соответствующем документе.

В частности, тариф транспортировки газа за 1 м³ в месяц (без учета ПДВ) для следующих компаний составит:

ПрАТ “Гадячгаз” – 1,86 грн;

ПАТ “Донецькоблгаз” – 1,11 грн;

АТ “Київгаз” – 0,32 грн;

АТ “Київоблгаз” – 1,55 грн;

ВАТ “Кіровоградгаз” – 1,75 грн;

ПрАТ “Коростишівгаз” – 1,88 грн;

ПрАТ “Кременчукгаз” – 0,43 грн;

АТ “Лубнигаз” – 2,62 грн;

АТ “Луганськгаз” – 1,13 грн;

ПАТ “Маріупольгаз” – 1,63 грн;

ПрАТ “Мелітопольгаз” – 2,36 грн;

АТ “Одесагаз” – 0,89 грн;

АТ “Полтавагаз” – 2,07 грн;

ПрАТ “Тернопільгаз” – 2,34 грн;

ПрАТ “Тернопільміськгаз” – 0,94 грн;

ПрАТ “Уманьгаз” – 2,24 грн;

АТ “Херсонгаз” – 1,80 грн;

АТ “Черкасигаз” – 0,59 грн;

ПрАТ “Шепетівкагаз” – 1,19 грн;

ПрАТ “НГХП “Сірка” – 1,28 грн;

ДП “Кременецьке УПРГ” – 1,44 грн;

ТзОВ “Спектргаз” – 2,66 грн.

24 декабря 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года плата за доставку удалена со счетов за газ. Все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй – за его доставку, сообщал сайт для потребителей газа 104.ua.

Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно и определяется по формуле: потребленный за последний год объем газа делят на 12 месяцев и умножают на специальный тариф на доставку; этот тариф в каждом регионе разный, объясняла ТСН координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети “Опора” Татьяна Бойко.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

НАК “Нафтогаз України” также повысил цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года до 7,22 грн за м³ (с НДС и без учета стоимости распределения (доставки)).