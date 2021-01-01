Ермак: Связанный с КСУ кризис, несмотря на усилия враждебных сил, не смог разрушить антикоррупционную систему Украины

01.01.2021, 13:56, Новости дня

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей колонке для LIGA.net написал, что кризис, связанный с Конституционным Судом Украины, не разрушил антикоррупционную систему страны.

“Кризис, спровоцированный антиконституционным решением Конституционного Суда, несмотря на усилия внутренних и внешних враждебных сил, не смог разрушить нашу антикоррупционную систему и поссорить Украину с западными партнерами. А задержка в сотрудничестве с международными донорами не привела к финансовой катастрофе, как пророчили любители искать “зраду”. Факты уверенно опровергают пропаганду некоторых политиков. Они пытаются посеять в Украине вирус паники, который бывает более опасными, чем тяжелая вирусная болезнь”, – утверждает Ермак.

27 октября Конституционный Суд Украины принял решение, которым отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАБУ сообщало, что по состоянию на 27 октября в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект №4460-д, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Документ вводит наказания в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский говорил, что этот закон является временным компромиссным вариантом.