США увидели в бюджете ООН антисемитизм

01.01.2021, 13:50, Новости дня

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В бюджете ООН на 2021 год выделяются средства на «распространение постыдного наследия антисемитизма», сообщила постпред США при Организации Келли Крафт.

США в четверг выступили против бюджета ООН, утвержденного другими государствами-членами Организации, Вашингтон отказывается финансировать мероприятие в честь годовщины принятия в ЮАР Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью.

«По прошествии 20 лет (можно констатировать, что) в Дурбанской декларации нет ничего, что можно было бы восхвалять… Она отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью», – цитирует заявление Крафт РИА «Новости».

Принявшие бюджет ООН страны соглашаются на уступки, распространяющие «постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости», сообщила постпред США.

«США были и остаются крупнейшим и самым надежным партнером ООН, и это обязательство не претерпит изменений. Мы также никогда не поддержим Дурбанский процесс, который направлен на то, чтобы разделять, а не на объединение. Ресурсы налогоплательщиков США должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами», – добавила она в соцсетях.

Вместе с тем бюджет организации все же был принят.