Учеными доказана польза слов поддержки для человека

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01.01.2021, 13:32, Разное
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Американские исследователи установили, что слова поддержки могут оказать благоприятное воздействие на людей, находящихся в состоянии аффекта. Когда специалисты подбадривали человека, пребывавшего в гневе, то через некоторое время настроение его улучшалось.
Исследованием влияния слов поддержки занимались сотрудники Университета штата Огайо. Они провели три эксперимента с участием 300 студентов. Оказалось, что респонденты, находившиеся в состоянии отрицательного эффекта, услышав слова поддержки, быстрее приходили в норму.

От респондентов требовалось, чтобы они написали о случае, когда были сильно злы или испытывали подобные чувства. В это время исследователи зафиксировали у них падение положительных эмоций, возникновение чувства отвращения, страха и печали. При этом их настроение продолжало ухудшаться, если их никак не подбадривали. Исследователи полагают, что их наработки удастся использовать в терапевтических целях.



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