 

Мнение: Лучшие картины про праздничные застолья

01.01.2021, 13:00, Разное
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Сегодня, в отличие от других первых января, я решила не мучать вас изображениями обнаженных мускулистых тел, в попытке пробудить совесть и начать-таки ходить в фитнесс, бассейн, парашютный спорт и проч. Нет, пусть визуально сегодня в моем блоге будет продолжение застолий.

Итак, вот мой список лучших пиров в живописи (обращайте внимание на то, что люди едят и пьют, так интересней разглядывать):

Константин Маковский. «Боярский свадебный пир»
1883 (Музей Хиллвуд, Вашингтон, США)

Удивительное дело, хотя поесть как следует русская нация любит и умеет (впрочем, каким народам это не свойственно?), в нашей живописи подобные сюжеты появились достаточно поздно, лишь с расцветом направления "историзм", обратившем свое внимание на образ жизни предков в царскую эпоху. И тогда появилась масса картин с боярскими пирами. Самой известной из них была картина Маковского, которую начали копировать и воспроизводить на шкатулках и открытках.  А вот современные, буржуазные, почти никогда не писали: наверно, это казалось обличительным и сатирическим…

Якоб Йорданс. "Бобовый король".
ок. 1638 (Эрмитаж; варианты есть в других музеях)

Серия картин Йорданса посвящена западноевропейскому празднику бобов, который отмечается на 12-ю ночь после католического Рождества, в честь Богоявления. В этот день устраивается громадный пир и печется "пирог волхов", в который запекались различные сюрпризы, в т.ч. монетки и специальные фигурки. Кому доставалось зернышко боба — тот назначался "королем".

А еще помните детский стишок Матушки Гусыни "старый дедушка Коль был веселый король…"?  Говорят, это про этого короля, на самом деле — британского правителя пятого века н.э., который правил Старым Севером возле Стены, кхе-кхе (голосом птицы Додо).

Тьеполо. "Пир Клеопатры".
1743-44 (Национальная галерея Виктории, Австралия; есть аналоги в других музеях, в т.ч. в нашем Архангельском)

Подробно я эту историю рассказывала тут: если коротко, то это самый дорогостоящий пир в истории из расчета на количество персон (две). Царица на пари растворила свою жемчужину в вине. Картина Тьеполо интересна тщательным выписыванием антуража, современного не Клеопатре и Антонию, конечно, а самому художнику. Обратите внимание на изысканную форму бокала. Интересно, что за вино в 18 веке пили из подобного стекла?

Паоло Веронезе. "Пир в доме Левия"
1573. (Галерея Академии, Венеция)

Картина, по идее, посвящена новозаветной сцене Тайной вечере, на которой по дефолту присутствовало очень считанное количество народу. Но лаконизм и бедность не были свойственны певцу венецианской роскоши Веронезе, его понесло, и полотно наполнилось куртизанками, карликами, пажами, почетным караулом, парчой, жемчугами, дорогими винами. Инквизиция очень взволновалась от такой трактовке. Веронезе пришлось выдержать неприятный допрос, и переименовать картину в более нейтральный "Пир в доме Левия".

Нико Пиросмани. "Кутеж четырех горожан"
1904 (Музей изобразительных искусств им. Шалва Амиранашвили, Тбилиси)

По предыдущим примерам уже понятно, что если у художника хорошо получались пиры, то он начинал на этой теме специализироваться. Иногда картины чересчур похожи друг на друга (как у Пиросмани), однако если получается приятно взгляду, а художник с этого кормился, то почему бы и нет?

Вот какая из этих двух картин вам нравится больше?

"Кутёж пяти князей". 1906.  ГМИ Грузии, Тбилиси (источник)

Неизвестный художник. "Смотрины в XVIII веке в городе Торопце"
конец 18 века (ГИМ)

Обожаю эту работу в наивном стиле, посвященную свадебному обряду. Невеста сидит в темном сарафане во главе стола, жениха в смешном паричке подводят с другого конца. Обратите внимание, как девицы прикрывают личики вуалями и веерами.

Картин с пирами вообще много, но как-то мне не в настроение сейчас ставить  "Пир Валтасара" или "Пир Ирода", потому что они как-то печальненько кончились, эти пиры… Какую бы картинку поставить седьмой? О, вспомнила!

Жан Лимбург. "Январь".
Миниатюра из Великолепного часослова герцога Беррийского, 1410-е

Тематически совсем подходит! Это новогодний пир, и гости герцога (заказчика книги) как раз обмениваются подарками.

С новым годом вас!
Тащите в комментарии ваши любимые пиры и банкеты на картинах и рисунках!

Источник: Шакко



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