Мнение: Чем социальный контракт лучше базового дохода?

01.01.2021, 13:22, Разное

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И снова 01 января. Десятки миллионы наших сограждан снова попадут сегодня в ловушку «новой жизни», решив кардинально изменить свои привычки. У кого-то не хватит духу бросить пить и заняться спортом вот прямо с 01 января, кто-то начнёт и, не выдержав взятого темпа, забросит. Пройдёт неделя и обе категории сорвавшихся расслабленно выдохнут: окно для «новой жизни» закрылось, теперь можно залезть с ногами на диван и ждать следующего Нового года.

Жаль, что в школах не учат таким элементарным вещам, как управление собственной силой воли. Идея о том, что менять что бы то ни было можно только в круглую дату, — в первый день года или, на худой конец, в первый день квартала, — это что-то из дремучих суеверий тёмных веков. Привязывать перемены к конкретной дате глупо, это резко снижает шансы на успех.

Снижает шансы на успех и базовый доход, за который так ратуют алчные до материальной помощи люди. Лично я горячо одобряю идею помогать за счёт государства тем, кому нужна помощь, однако мой опыт подсказывает, что ни к чему хорошему базовый доход не приведёт.

Мне довелось руководить отделами продаж в разных организациях, и я перепробовал с десяток разных способов стимуляции «рублём» — от простого процента от продаж до поглощающего плана и хитрых балльных систем. Правильная мотивация менеджеров по продажам — целая наука, ужать которую до пары абзацев невозможно, однако в пару абзацев вполне можно уместить описание одной типичной ошибки.

Когда неопытный руководитель принимает решение увязать зарплату с продажами, он обычно выбирает формат «оклад плюс процент». Допустим, средняя зарплата менеджера — 50 тысяч. Тогда можно дать ему оклад в 20 тысяч, который позволит пережить неудачные сезоны, и 5% от продаж, чтобы цепкий менеджер мог зашибать в удачные месяцы по 100-150 тысяч рублей.

Дональд Трамп говорит в таких случаях: «звучит хорошо, но не работает». Такая схема подталкивает менеджеров к поведению негров из гетто: сидеть на гарантированном окладе в 20 тысяч и… экономить энергию, околачиваясь вокруг кулера на протяжении всего рабочего дня. В конце месяца, не сделав ни одной продажи, менеджеры начинают ворчать: и товар-то у нас неходовой, и конкуренты клиентов отбирают, и, главное, надо бы оклад повысить, ибо нам обещали 50 тысяч, а мы получаем только 20.

Некоторым менеджерам оклад не мешает — они в любом случае будут рыть землю копытом и делать продажи в силу особенностей своего характера. Однако, увы, очень многие расслабятся сразу же, как только начальство предоставит им такую возможность. При этом никакие примеры, никакие обещания золотых гор или страшных кар, особого впечатления на любителей «базового дохода» не произведут. Это больше эмоциональная, чем рассудочная вещь: если деньги в конце месяца в любом случае будут, если отсутствие продаж разрешат списать на невезение, значит пора выдохнуть и расслаблено опуститься на стул.

Ровно ту же проблему я прозреваю и с базовым доходом. Получив базовый доход, типичные получатели пособий расслабятся и перестанут искать работу. Государство само создаст замкнутый круг: не привыкшие работать граждане обращаются за пособиями, а пособия надёжно удерживают их на дне, отбирая последние стимулы выбираться из колодца безработицы. Кстати, базовый доход — ещё не самое плохое, что можно придумать. Власти многих европейских стран проводят крайне некрасивую политику, буквально наказывая безработных за то, что они находят работу. Устроился на зарплату 1000 евро? Тогда мы не выплатим тебе пособие в 900 евро, которые ты получал ежемесячно. Да, фактически мы штрафуем тебя на 900 евро каждый месяц, который ты работаешь. И что ты нам сделаешь?

Базовый доход, по крайней мере, выплачивается независимо о того, есть у человека работа, или нет. Это тоже демотивирует, однако не так сильно, как традиционные пособия, при помощи которых на Западе вырастили уже целые гетто потомственных безработных.

Некоторые скажут: пусть базовый доход будет маленьким, ничего страшного, мне хватит. Я буду скромно питаться и одеваться в недорогую одежду, зато смогу по 12 часов в день читать книги моих любимых авторов.

Повторю реплику Дональда Трампа: «звучит хорошо, но не работает». Получатели маленького базового дохода немедленно начнут возмущаться тем, что этот базовый доход очень маленький, и что надо бы довести его хотя бы до 60-80% от зарплат тех, кто по пять дней в неделю надрывает горб на тяжёлой работе.

У пособий и базового дохода есть альтернатива — социальный контракт. Идея в том, что государство бьётся с нуждающимися об заклад: если гражданин, к примеру, проходит и переобучение и устраивается на работу, государство платит ему заранее оговоренную сумму. В 2021 году на социальные контракты бюджет выделяет 26 млрд рублей:

https://dailystorm.ru/vlast/bednyh-selchan-podderzhat-rublem

Социальный контракт — это договор, который заключается органами соцзащиты с отдельными гражданами или семьями, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте. По такому соглашению органы соцзащиты обязуются оказывать госпомощь (социальные услуги, денежные выплаты, необходимые товары), но сами граждане берут на себя определенные обязательства, например: пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело…

…в рамках направления «преодоление трудной жизненной ситуации» было разрешено приобретать детские вещи на средства социального контракта. Тем, кто заключил контракт для открытия собственного дела, было разрешено тратить средства на приобретение расходников и аренду помещения.

…Социальный контракт по своей природе предполагает взаимную ответственность гражданина и государства. Государство выделяет средства и оказывает помощь (консультационную, правовую, информационную), а гражданин в свою очередь обязуется выполнять мероприятия социального контракта: проходить обучение, ходить на собеседования по направлению служб занятости, вести предпринимательскую деятельность, расходовать средства социального контракта на заявленные цели.

С психологической точки зрения социальный контракт — очень правильный способ потратить деньги.

Пособия по безработице побуждают получателей сидеть дома и ни в коем случае не искать работу, чтобы эти пособия не потерять. Базовый доход побуждает получателей жить скромно, работать на самой лёгкой работе неполный рабочий день и ежедневно ругать государство за слишком маленький базовый доход. Социальный контракт побуждает людей меняться, приобретая те возможности и привычки, которые позволят им через 3-5 лет спокойно обходиться без помощи государства.

С этого года заключить соцконтракт можно во всех регионах России. Вот, например, телефоны в Москве и в Петербурге:

https://zen.yandex.ru/media/lgototvet/kak-poluchit-dengi-na-sebia-socialnyi-kontrakt-5dca56a34543b620b5b97a56

Деньги по социальному контракту можно потратить на поиск работы, получение профессии, на своё ИП, на личное подсобное хозяйство и, вообще, на выход из сложной жизненной ситуации. Средний размер помощи — несколько десятков тысяч рублей.