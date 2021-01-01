Хомчак о потерях на Донбассе: Вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад

01.01.2021, 13:02, Новости дня

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Прекращение огня на Донбассе говорит о том, что на фронте ситуация управляема, а участники переговоров намерены урегулировать этот конфликт, заявил в интервью “Обозревателю“ 30 декабря рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.

“Сделали первый шаг, потом – следующий. И в нашем случае первый шаг – это не перемирие в глобальном понимании, а именно прекращение огня. Хотя в договоренностях это называют “всеобъемлющее перемирие”. Пять месяцев все это действует”, – объяснил он.

Главнокомандующий констатировал “существенную разницу” в информации о потерях в ВСУ по сравнению с 2016-м годом.

“Когда я был руководителем антитеррористической операции в 2016 году, мне приходилось докладывать, что за сутки погибли 9-12 человек, столько-то ранены. И когда сейчас руководитель операции Объединенных сил докладывает, что сегодня три обстрела и потерь нет, то я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад”, – сказал Хомчак.

Большинство украинцев, по мнению главы Генштаба, пошли в армию с готовностью отдать свою жизнь. Тем не менее, он считает, что “лучшие не должны погибать”.

“Они должны возвращаться, обучать молодежь, делать все, чтобы такого больше у нас никогда не было. Нужно понимать, что чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас действительно нет”, – сообщил Хомчак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.