 

В Украине в последний день 2020 года и в новогоднюю ночь в пожарах погибли девять человек

01.01.2021, 13:02, Новости дня
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В Украине 31 декабря 2020 года и в новогоднюю ночь в пожарах погибли девять граждан. Об этом 1 января 2020 года сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки пожарные ГСЧС зафиксировали 84 случая возгораний в жилых секторах страны.

Спасатели напомнили, что нужно заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений:

  • в праздничный период ограничить использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней;
  • не использовать несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества;
  • не курить в постели;
  • следить за состоянием и исправностью электросети;
  • в случае выхода из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;
  • при использовании печного отопления проверять меры безопасности и исправность печи;
  • не оставлять малолетних детей без присмотра, и не позволять им играть спичками;
  • стараться избегать перегрузки электрических сетей, не включать одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

На сайте ГСЧС рассказали, что вследствие возгорания, которое произошло 31 декабря в 15.47 в частном доме в Соборном районе Днепра погибли три человека (один из них скончался в больнице). Возгорание ликвидировали 16.53.

После полуночи, уже в 2021 году пожар с гибелью произошел в 01.35 на территории частного домовладения в селе Матвеевка Вольнянского района Запорожской области. Горел жилой дом  площадью 120 м². Во время ликвидации пожара обнаружили тело мужчины 1978 года рождения без признаков жизни, сообщили в ведомстве.

1 января также жертвой пожара стал мужчина 1974 года рождения. Вызов о пожаре поступил спасателям 5.30, горел частный жилой дом в селе Казначеевка Магдалиновского района Днепропетровской области.

Информация о других возгораниях не сообщается.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что основной причиной происшествий является “сознательное пренебрежение противопожарными нормами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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