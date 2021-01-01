Шумков: В российских колониях есть процедура – в кабинете начальника кидают тряпку и ты должен протереть за ним пол, это снимают на телефон

01.01.2021, 13:02, Новости дня

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Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал 31 декабря “Укринформу” о том, как в российских тюрьмах унижают заключенных.

Он отметил, что много провел времени в штрафном изоляторе, так как считался “особо опасным”. Однажды, украинец попал туда за то, что не захотел протирать пол за начальником колонии.

– После этапирования в колонию, по прибытию сразу по приемке я попал в штрафной изолятор. За что? Потому что в российских колониях есть такая процедура приемки, они пропускают людей через “тряпку”. На вахте, на штабе колонии, в кабинете начальника бросают тряпку и ты должен протереть за ними пол и это снимают на мобильный телефон для своего архива, – говорит Шумков.

По его словам, это делают для того, чтоб определить тех, кто отрицает режим содержания и тех, кто соглашается с ним.

– Тех, кто отказывается брать тряпку, сначала подвергают прессингу. Ну, не такому сильному… Немного побьют, и морально… И когда видят, что человек стоит на своем, его просто закрывают под “крышу” – в штрафной изолятор, и потом так же, если дальше он отказывается выполнить эту так называемую 106 статью правил внутреннего распорядка, это называется “общественные работы на благо колонии, – рассказал бывший политзаключенный.

Шумков отметил, что если заключенный и дальше отказывается “проходить через тряпку”, то его могут держать в штрафном изоляторе весь срок.

– Наибольшее мое достижение в колонии – я и мой адвокат подали в местный административный суд и он, в конце концов, принял решение, что меня сначала незаконно закрыли под “крышу”. Все акты были аннулированы, с меня был снят статус “злостного нарушителя” и администрация колонии вынуждена была перевести меня в общий барак, – вспоминает он.

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в “Правом секторе”. Согласно материалам дела, Шумков “длительное время” был охранником Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием к России прекратить шантаж с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

Шумков отбывал наказание в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он находился в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

Украинец во время отбывания наказания рассказывал, что его избивали российские тюремщики.

24 декабря 2020 года Шумков вернулся в Украину.