В МЧС напомнили о запрете запуска фейерверков с балконов и крыш с 1 января

01.01.2021, 12:56, Новости дня

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Запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий запрещен на территории РФ с 1 января 2021 года, сообщило МЧС.

«Правилами противопожарного режима предусматривается установление запрета на применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»: на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений)», – передает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение ведомства.

В МЧС напомнили, что все пиротехнические изделия по степени опасности подразделяются на пять классов. Фейерверки первого, второго и третьего классов относятся к изделиям бытового назначения.

«Пиротехника четвертого и пятого классов относится к изделиям технического назначения и к проведению фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий технического назначения, допускаются юридические лица, имеющие разрешение (лицензию) на данный вид деятельности», – уточнили в ведомстве.

Ранее, в РФ с 1 января ввели ограничения по возрасту для применения пиротехники. Использовать пиротехнические изделия на территории РФ можно будет только лицам, чей возраст подходит под ограничения, установленные производителем. Также с 1 января применение пиротехнических изделий запрещается на территории РФ при проведении митингов и демонстраций, а также шествий и пикетирования.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.