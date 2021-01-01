Школьники встретили Новый год с конкурсом «Большая перемена»

01.01.2021, 12:56, Новости дня

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Во «ВКонтакте» в сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошла новогодняя онлайн-вечеринка.

Школьников с Новым годом поздравили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, зампредседателя правительства Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

Также учеников поздравили народный артист РФ Владимир Машков, телеведущий Эрнест Мацкявичюс, певец Дима Билан и олимпийская чемпионка Алина Загитова, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Участие в праздничном концерте приняли NILETTO, ST и Андрей Гризли, они исполнили свои песни вместе с конкурсантами «Большой перемены». Также на концерте выступили финалисты и участники шоу «Голос.Дети» Рутгер Гарехт, Ярослава Дягтерева, Сергей и Александр Филины, Вероника Литовченко, Ивена Работова и София Иванова.

«2020-й был непростым, но для всех нас он запомнится как год «Большой Перемены», потому что в течение всего года мы были вместе. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что в рамках акции «Мы вместе» вы помогали тем, кто особенно нуждался в помощи: детям в социальных учреждениях, ветеранам, врачам», – обратился Сергей Кириенко к школьникам.

Первый замглавы администрации президента рассказал о том, как участники конкурса готовились к новому году, поздравляли пожилых людей и детей в детских домах, участвовали в волонтерских акциях.

«Большая перемена» продолжается, в новом году школьников ждут 12 тематических месяцев, 48 тематических недель и конкурсов, победители которых смогут отправиться в путешествия на Байкал, в Крым, на острова Курильской гряды, космодром Байконур и даже на Северный полюс. Все финалисты и полуфиналисты первого сезона «Большой перемены» смогут поехать в Международный детский центр «Артек», также для них пройдут специальные смены в других федеральных детских центрах», – сказал он.

Сергей Кириенко поблагодарил родителей и педагогов участников конкурса «Большая перемена» за поддержку ребят. А школьникам пожелал в новом году исполнения самых заветных желаний.

«Вы почувствовали самое главное – веру в свои силы и в то, что вы все невероятно талантливые люди, что все в жизни в ваших руках. У вас обязательно все получится, а мы постараемся сделать так, чтобы все ваши мечты и планы обязательно претворились в жизнь. С наступающим 2021 годом, и пусть для каждого из вас это будет новый год «Большой перемены», – добавил Сергей Кириенко.

Татьяна Голикова отметила, что, несмотря на сложности 2020 года, он многому всех научил и открыл новые возможности. «Современные технологии сделали возможными дистанционное обучение, открыли для нас новые способы коммуникации и, конечно, еще раз доказали, как важны личное общение, взаимопомощь и поддержка», – сказала Татьяна Голикова.

«Это время вы провели с пользой для будущего, ведь «Большая перемена» открыла для вас новые возможности. Вы научились работать в команде, нашли свои сильные стороны, стали авторами творческих и научных проектов», – отметила заместитель председателя правительства.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что «Большая перемена» стала самым масштабным в стране конкурсом для школьников: «Уверен, что конкурс стал для вас одним из самых ярких и запоминающихся событий 2020 года. Вы смогли показать самим себе и другим, на что вы способны, проявить себя в самых разных направлениях. Это стало возможно, в том числе, благодаря совместной работе с вашими наставниками, их вере в ваши силы и потенциал».