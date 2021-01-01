Фоззи напишет книгу о том, что происходит с выпускниками талант-шоу после завершения проекта

01.01.2021, 12:10, Новости дня

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Участник группы ТНМК (“Танок на майдані Конго”) Фоззи (Александр Сидоренко) в интервью программе “Антиподи” на канале Island TV сообщил, что готовится написать книгу, главным героем которой будет выпускник талант-шоу.

“Я с 1 января обычно начинаю. Я буду писать об участнике талант-шоу – меня это всегда интересовало, так как их выкидывают охапками. Их очень много – этих выпускников шоу. И мне всегда было интересно, как у этих детей, которых полгода покатали, а потом выбросили, происходит трансформация. Я об этом хочу написать”, – поделился планами артист.

Он подчеркнул, что целью написания книги не является стремление показать, что “шоу-бизнес – гадкий”.

ВИДЕО

Видео: ISLND TV / YouTube

Фоззи с 1989 года является участником группы ТНМК и автором текстов песен коллектива. Он записал также три сольных альбома. Также он писатель: в его библиографии десять книг. Последняя – “Червоні хащі” – была издана в 2019 году.