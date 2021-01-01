 

Хомчак пообещал ВСУ в новом году электронные ружья для борьбы с дронами

01.01.2021, 12:10, Новости дня
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Вооруженные силы Украины в прошлом году не получили электронные ружья для борьбы с беспилотными комплексами из-за того, что впервые Министерство обороны Украины закупило их на открытой площадке НАТО. Об этом в интервью “Обозревателю” 30 декабря рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. 

“В этом году Минобороны впервые вышло на закупку не по каким-то там “схемам”, а через открытую натовскую площадку. То есть напрямую, не через наших спецэкспортеров […] Пришлось преодолеть множество бюрократических вопросов – это оформление соответствующих разрешений, документов, всего остального. Я уверен, что в следующем году все будет гораздо быстрее”, – заявил он.

По словам Хомчака, Украина закупает такие ружья у Литвы.

“Договор заключен, оплата прошла, и думаю, что через пару месяцев мы все получим”, – сообщил главнокомандующий.

В начале боевых действий на Донбассе в 2014 году у российской армии, по информации Хомчака было “полно” дронов.

“В тех боях, в которых я принимал участие, над нами постоянно зависали их беспилотники. Мы их не видели, потому что невооруженным глазом это трудно, но слышали. Они висели, наводили артиллерию, проводили разведку” и “ставили” [средства] радиоэлектронной борьбы”, – пояснил он.

Украинский штаб операции Объединенных сил часто сообщает об использовании беспилотников пророссийскими боевиками на Донбассе. Они применяют их для разведки и нападения на позиции ВСУ. Так, по данным штаба, 9 декабря прошлого года российские оккупанты запустили беспилотник со стороны населенного пункта Минеральное Донецкой области для корректировки огня из автоматического гранатомета.

В начале ноября боевики  сбросили с дрона гранату ВОГ-17, в результате чего один военнослужащий ВСУ получил ранение.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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