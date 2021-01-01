 

ОБСЕ возглавила представительница Швеции Линде. Она заявила, что урегулирование конфликта в Украине будет приоритетной задачей

01.01.2021, 12:10, Новости дня
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1 января 2021 года действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сроком на один год стала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По ее словам, в следующем году Швеция сосредоточит свои усилия на защите порядка европейской безопасности, разрешении затяжных конфликтов и укреплении демократии и гендерного равенства.

“Наши приоритеты как председательствующей страны будут заключаться в том, чтобы подчеркнуть фундаментальные задачи ОБСЕ; защищая порядок европейской безопасности, отстаивая концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и способствуя разрешению конфликтов в нашем регионе. 14 января я подробно представлю нашу программу постоянному совету ОБСЕ”, – заявила Линде.

Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года  будут вопросы урегулирования конфликтов в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации. 

В 2020 году председателем ОБСЕ был премьер-министр Албании Эди Рама.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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