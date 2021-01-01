 

Газпром объявил о поставках в Сербию по новому маршруту

01.01.2021, 11:04, Новости дня
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Газпром с 1 января начал поставки газа в Сербию и Боснию и Герцеговину через Турцию и Болгарию, об этом сообщила сама компания.

Утром 1 января сербский лидер Александр Вучич дал старт газопроводу «Балканский поток» в Сербии, этот газопровод является частью ветки открытого в 2020 году «Турецкого потока», по которой газ из РФ должен поступать в Турцию, после чего в Болгарию, Сербию и Венгрию, передает ТАСС.

Длина участка составляет 403 километра, проектная мощность – 13,9 млрд кубометров газа в год. Поставки по маршруту «Турецкого потока» стали возможны из-за расширения и ввода газотранспортных мощностей «Бултрансгаза» и Gastrans d. o. o. Novi Sad.

Ранее Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров, на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 млрд кубометров газа.

30 декабря директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток».

«Турецкий поток» – экспортный газопровод из РФ в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров газа в год.



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