На американском ТВ допустили ошибку в написании РФ в анонсе матча молодежного ЧМ

01.01.2021, 12:04, Новости дня

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Телекомпания NHL Network в ходе анонса матча группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею с участием российской сборной ошиблась в написании названия страны.

Вместо слова «Россия» телекомпания при анонсе игры между россиянами и шведами написала «Название страны», при этом рядом был российский флаг, передает РИА «Новости».

Также NHL Network с ошибкой написала слово «Швейцария».

Сборная РФ на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0). Российские хоккеисты вышли в четвертьфинале на команду Германии.