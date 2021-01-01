Пандемия, выборы, политические интриги… Что еще ждать от 2021 года?

01.01.2021, 12:02, Разное

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Уже минувший 2020-й – это год, когда все пошло не по плану. Будет ли новый 2021-й легче или лучше, об этом можно прочитать в гороскопе или прогнозах экономистов. Настоящее Время рассказывает о событиях, которые должны случиться даже в условиях пандемии.

Возвращение Алексея Навального

В одном из первых интервью Алексея Навального после отравления веществом класса “Новичок” политик, говоря о том, когда вернется в Россию, сказал: “Год я почти исключаю, год нет, наверное, но два месяца – это вполне может быть”.

Это было в начале октября, два месяца уже прошли. Навальный все еще в Германии, но уже расследовал собственное отравление, поговорил с собственным предполагаемым отравителем и, кажется, полностью вернулся к своему образу жизни. Когда он вернется в Россию, пока неизвестно.

Что ждет Навального по возвращении – другой вопрос, ответ на который мы получим в следующем году. Новый арест по уголовному делу? Новое отравление? Или новые соседи из ФСБ?

Журналисты опасаются, что Навальный вернется 31 декабря, и нам всем придется работать.

Выборы в Государственную думу

19 сентября 2021 года – единый день голосования: россияне пойдут выбирать Госдуму. Впервые они будут избирать новых депутатов целых три дня. Впервые их можно будет выбирать “на пеньках”. Впервые на парламентские выборы потратят 16 млрд рублей (221 млн долларов). Хотя столько же стоили выборы в Госдуму и 10 лет назад – если считать в долларах.

Главная интрига предстоящего события – как покажет себя стратегия “Умного голосования” Алексея Навального.

По данным социологов, за партию “Единая Россия” готовы проголосовать всего 31% россиян. Впрочем, примерно такой же рейтинг у партии был и за три недели до выборов 2016 года, и это не помешало “Единой России” получить большинство в парламенте. Правда, тогда не было “Умного голосования”.

Еще один вопрос, который, несомненно, будет волновать политологов и социологов в 2021 году, – будут ли после этих выборов протесты.

Изменение Конституции в Беларуси

Белорусский протест в 2020 году начался и не закончился. Новый всплеск протестной активности власти ожидают весной 2021 года. “Будем готовиться к горячей войне”, – сказал глава белорусского КГБ Иван Тертель. Эксперты поясняют: сыграют роль экономические проблемы, политический кризис и последствия пандемии.

Спровоцировать новые протесты может референдум по изменению Конституции. В феврале Лукашенко собирает Всебелорусское народное собрание, на котором могут быть озвучены будущие перемены. Сам референдум может состояться весной.

Все оппоненты Лукашенко находятся в СИЗО или за границей, а противники его власти продолжают выходить на протестные марши, несмотря на перспективу попасть в печально известный изолятор на Окрестина. В таких условиях и правда сложно написать Конституцию.

Что будет с белорусским протестом, останется ли Александр Лукашенко в президентском кресле и сможет ли его главный оппонент Светлана Тихановская вернуться в страну, узнаем в 2021 году.

Летние Олимпийские игры в Токио

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года. Но пандемия коронавируса заставила спортсменов, как и всех, сидеть по домам. Теперь есть новые даты – церемония открытия Игр состоится 23 июля 2021 года. Соревнования продлятся до 8 августа. Затем будет паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены были в подвешенном состоянии из-за допинг-скандала. И хотя Спортивный арбитражный суд отстранил Россию от участия в соревнованиях на два года, для российских спортсменов смягчил условия участия. На олимпиаду они поедут – не под российским флагом, но и не в серой форме, как раньше.

Как будут выступать на Олимпиаде белорусские спортсмены, тоже история 2021 года. В августе более 1,5 тысяч белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием остановить насилие в стране и провести новые выборы. После этого многие атлеты заявили что подверглись репрессиям: увольнениям, арестам и даже пыткам. Пострадавшие спортсмены хотят выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. Самого Александра Лукашенко комитет уже отстранил от участия в олимпийских мероприятиях.

Инаугурация Джо Байдена

У этого события было много препятствий. Команде Джо Байдена пришлось бороться не только за голоса американцев, которые хотел пересчитать Дональд Трамп, но также за доступ к важным документам и финансированию. Последнее, на что пожаловался Джо Байден в 2020-м году, – действия администрации Трампа, которая препятствует передаче информации о национальной безопасности.

Инаугурация состоится уже 20 января. Грядущий год покажет, как Байден будет выстраивать отношения с Китаем и Россией – именно эти две страны, по его словам, создают стратегические вызовы США. Байден официально станет 46-м президентом США всего за две недели до истечения договора по стратегическим вооружениям между Вашингтоном и Москвой. Этот договор сдерживает гонку ядерного оружия.

Интересно будет следить и за политикой США в Украине. Ни один предыдущий американский президент не был настолько хорошо знаком с ситуацией в этой стране, а Джо Байден во время своей работы в администрации президента Обамы отвечал за украинское направление политики.

Ну и, конечно, Беларусь. США впервые за 12 лет назначили посла в Беларуси. Какой будет американская дипломатия в этой стране, скоро увидим.

Вакцинация

Вакцинация от COVID-19, пожалуй, станет самым длительным мероприятием 2021 года. К примеру, вакцинирование жителей Чехии, продлится 9 месяцев. Как и в других странах, здесь прививают сначала медиков, потом придет очередь людей старшего возраста, жильцов домов престарелых и работников социальных служб. Эксперты считают, что в развитых экономиках вакцинация в необходимых объемах закончится уже к осени.

Сколько этот процесс займет в России, Украине и Беларуси, пока не понятно. В России вакцинация уже началась, но ее темпы уступают скорости заражения.

В что в преддверии Нового года нам предсказывает Всемирная Организация Здравоохранения? “История говорит нам, что это не последняя пандемия. А эпидемии – факт жизни”, – сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Другой цитаты ВОЗ у меня для вас нет. И все же осмелюсь пожелать счастливого Нового года.

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