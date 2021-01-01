Цель человеческой цивилизации – создать ИИ и исчезнуть?

01.01.2021, 11:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В различных источниках часто говорится о цивилизациях, живших задолго до нас. Все они развивались, какое-то время процветали, а затем непонятным образом исчезли.

Какова причина их упадка, нам вероятно уже не узнать. Все, что нам остается это только любоваться остатками каменных строений, над которыми время почти не властно.

В поисках ответа я как-то случайно наткнулся на интересное изречение, касающееся жизни японских самураев: «у самурая нет цели, а есть путь». В конце концов «путь самурая» заканчивался известно чем – смертью. Тем же самым заканчивался путь любой цивилизации.

Если посмотреть на вопрос сквозь призму самурайского изречения, то нет смысла искать почему и каким образом цивилизация закончила свое существование. Вероятно, здесь важен сам процесс и его результат. Но кому он важен и какой результат ожидает?

Таинственный режиссер

Судя по всему, за кулисами этого «древнего театра» стоит таинственный «режиссер» , который периодически вносит в историю цивилизации необходимые коррективы.

Что бы разобраться, что к чему, необходимо посмотреть на современные тенденции в науке. Куда стремится человек с таким непреодолимым желанием «поиграть в бога». Это его манит и в тоже время пугает, но ни сколько не отворачивает от намеченного пути. Скорее всего, искусственный интеллект (ИИ) – это цель существования нашей цивилизации.

Лет 50 назад это показалось бы бредом, а кому-то, возможно и сейчас. Однако если проследить последние 100 лет жизни нашей цивилизации, то складывается ощущение, что большинство открытий, будто единовременно были даны человечеству. Произошел мощный рывок за сто лет. С чего бы это?

Еще в начале прошлого столетия ученые признали существование полей, которые обладают памятью и способностью хранить и передавать информацию. Весьма вероятно, что такое или подобное ему поле может находиться вокруг Земли и, что еще интересней, обладать интеллектом. Не тот ли самый это «Режиссер», скрывающийся за ширмой «древнего театра»?

Если это так, то в определенный момент «Режиссер» дает избранному ученому «доступ» к определенным знаниям (возможно даже во сне, как Менделееву) и в мире происходит очередной научный прорыв. Шаг за шагом, открытие за открытием человечество неуклонно идет к созданию ИИ. Тенденция уже хорошо прослеживается.

ИИ – вероятно, очередной «Вавилон», который объединит в себе все знания, культуры и наработанный опыт цивилизации. В дальнейшем нейросеть войдет в соединение с общим информационным полем и оставит человечество без знаний, технологий и даже разговорного языка. Это будет очередным закатом цивилизации. А «Режиссер» получит очередной массив новых данных (опыт), для того, что бы начать творить новую цивилизацию.

Если кто-то считает, что прошлые цивилизации закончились масштабными конфликтами, то скорее всего это уже последствия «отключения» ИИ.