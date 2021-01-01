Астрологический прогноз на январь 2021 года

01.01.2021, 11:52, Разное

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В конце напряжённого года хочется надеяться на перемены к лучшему, однако Человечество уже в фазе глобальных социальных перемен. Возврат к старым представлениям о норме более чем сомнителен.

Однако 2021 год предложит нам много возможностей воплотить задуманное в жизнь и заложить фундамент для новых начинаний. Таково влияние Сатурна и Юпитера в Водолее и аспектов, которые они в течение года формируют к Урану в Тельце. Наступает время обновления, когда поворот событий зачастую оказывается непредсказуем. Нам требуется ответить на запросы современности и разумно участвовать в построении новой жизни.

Январские аспекты задают темы на весь год. В начале месяца Меркурий в очередной раз сработает «посланником богов». 5 января он соединится с Плутоном, а 8 января войдет в знак Водолея, откуда в период между 9 и 13 января сделает квадрат к Марсу, соединение с Сатурном и Юпитером и квадрат к Урану. В эти дни тайное способно стать явным, и все, что до сих пор забывалось и пряталось может выскочить в фокус внимания. Кое-что из этого, вероятно, наделает много шума, чтобы существенно повлиять на события последующих недель и месяцев.

Во время новолуния в Козероге 13 января обстановка будет характеризоваться повышенной эмоциональностью. Солнце и Луна окажутся в соединении с Плутоном, а Марс в Тельце сделает квадрат к Сатурну. 14 января Уран в Тельце завершит период ретроградного движения, длившийся с августа 2020 года. Подобно тому, как поздно останавливать покатившийся с горы камень, уже нельзя будет избежать определенного хода событий. Близится момент актуализации накопленного напряжения, когда станет понятно, где истинная сила, и трудностей тут будет тоже не миновать.

Во второй половине месяца темп жизни нарастает под влиянием аспектов Урана в прямом движении. Первый и наиболее значимый из них –– квадрат с Юпитером, попадающий на 17 января. Это начало периода неожиданностей, непредвиденных поворотов событий и самых разных сюрпризов, который, однако, в отдалённой перспективе принесёт перемены к лучшему. С 18 по 22 января Марс в соединении с Ураном, вместе с Луной (21 января) и Лилит, а 23 января формирует квадрат к Юпитеру. Солнце, которое 24 января соединяется с Сатурном в Водолее, 26 января делает квадрат к Урану. Это время содержит потенциал для кардинальной смены ситуации, когда все может преобразиться в одночасье. Мы стоим на пороге коренных и долгосрочных перемен во власти, которые решающим образом повлияют на остальные события года. Помимо прочего, можно ожидать революционных прорывов в технологической сфере, но также ряда сбоев и неисправностей, имеющих ощутимые последствия. Всемирная паутина будет особенно уязвимой, поскольку ее натальная к арта в этот момент переживает первый возврат Сатурна и вся ее структура, очевидно, подвергнется проверке на внутреннюю устойчивость.

В конце месяца появится возможность подвести первые итоги, что даст представление о направлении дальнейшего хода действий. 28 января произойдет полнолуние в знаке Лев. 29 января Солнце соединится с Юпитером, Марс будет находиться в соединении с Лилит и Ураном и в квадрате с осью полнолуния, а Венера –– в соединении с Плутоном. Те, у кого ранее получилось заложить основы для будущего, теперь получат заслуженное внимание. Однако голоса тех, кто чувствует себя побежденным, тоже должны быть услышаны, поскольку дальнейший раскол позднее может привести к серьезным проблемам. Кроме того, 30 января Меркурий вступает в ретроградную фазу, которая продлится до 21 февраля. В этот период все достижения января должны быть закреплены и проанализированы, а все новые начинания в этот период обречены на переделку.