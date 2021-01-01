Ученые рассказали, от чего зависит уровень счастья

01.01.2021, 11:46, Разное

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По словам американских ученых, понятие счастья у различных народов кардинально отличается. Поэтому специалисты Калифорнийского университета задались целью выяснить, от чего зависит этот показатель и его уровень.

Многочисленные исследования показывают, что люди в последнее время чаще всего описывают счастье как независимость и личностный рост. В опросе, который провели ученые, приняли участие респонденты из 63 стран, которые говорили на 42 языках. Оказалось, что представители восточной культуры описывали счастье как гармоничные отношения с другими людьми и коллективизм. Возможно, корни данных постулатов произрастают из их мировоззрения, которого придерживаются последователи таких религий как конфуцианство, буддизм и даосизм.

Представители западной культуры ассоциируют счастье с самоуважением и индивидуализмом. При этом путь к таким ощущениям долгий и требует упорного труда. По словам авторов исследования, разные культуры в понятие счастья вкладывают собственный смысл. Пока универсальной парадигмы, которая бы описывала представление об этом состоянии, нет. Ученые надеются, что они смогут ее выработать с течением времени.