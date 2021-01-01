 

ГИБДД обязала водителей наклеивать патриотические наклейки на автомобили

01.01.2021, 11:31, Разное
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Российских автомобилистов обяжут размещать на машинах наклейки патриотического содержания.

Как минимум, одна наклейка должна быть приклеена на капоте, дверях, заднем или лобовом стекле. Новые требования помогут формированию у граждан патриотических убеждений, развитию духовных качеств, сохранению памяти защитников Отечества.

Автовладельцы обязаны наклеивать только соответствующие марке автомобиля стикеры. Их список размещён на официальном сайте ГИБДД, а также выдаётся при регистрации новых автомобилей. Так, для автомобилей немецкого производства владелец должен будет приобрести наклейки «На Берлин», «Можем повторить», «Спасибо деду за победу», американского — «Обама чмо», советского – «Моя родина СССР», «Всегда готов», российского – «Россия рулит», «Русские не сдаются», «Вежливые люди». Как альтернатива, возможно нанесение лазерной гравировки того же содержания. Также необходимо обязательное наматывание георгиевской ленточки на антенну или зеркало.

Наличие наклеек на автомобилях и отсутствие пузырей под пленкой будет проверяться на ежегодном техосмотре. Новые правила распространяются на все виды и марки автомобильных транспортных средств. Владельцы автомобилей с более чем тремя наклейками или нанесенной гравировкой получат скидки при оплате штрафов и медицинские льготы.

Кроме того, в освящённых РПЦ автомобилях обязательно наличие в салоне икон, ладанки, подвесного креста на шнурке. МВД напомнило, что на автомобилях с наклейкой «За Родину» размещение объявления «Продаю» запрещено и преследуется по закону.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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