 

“Слишком откровенно, чтобы закидывать в интернет”, “Неземная”. Беременная Фролова снялась обнаженной

01.01.2021, 11:18, Новости дня
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Беременная украинская ведущая Василиса Фролова снялась в откровенной фотосессии для украинского издания JetSetter. Снимки, на которых ведущая запечатлена полностью обнаженной, опубликованы 31 декабря на ее странице в Instagram.

На фото Фролова позирует в различных позах, прикрывая грудь одной рукой, а во второй держит свечу с бенгальским огнем.

“Мадонна”, – отреагировал на фото украинский ведущий Алексей Дивеев-Церковный.

“Неземная”, – оценила снимки певица Санта Димопулос.

“Слишком откровенно, чтобы закидывать в интернет”, – прокомментировали фото подписчики.

В ноябре 2020 года ведущая заявила, что ждет первенца, назвав будущего ребенка корониалом. Фролова не уточнила, кто является отцом будущего ребенка. В конце декабря ведущая сообщила, что заразилась коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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