Ломаченко назвал соперника, с которым хотел бы выйти на ринг

01.01.2021, 11:18, Новости дня

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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, украинский боксер Василий Ломаченко признался, что хотел бы провести следующий бой против американца Джервонты Дэвиса. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Snowqueenla 30 декабря.

“Предпочтительнее для меня, мне больше нравится Дэвис, потому что он агрессивный. И он левша, мне нравится с левшой боксировать. Это если мы говорим, кого бы я выбрал на следующий бой, если бы у меня была такая возможность. Давайте с ним, давай. И организовали. Я бы выбрал его”, – сказал украинец.

Боксер сомневается, что промоутеры смогут организовать этот бой.

“Сейчас, прямо сразу вот так взять и организовать следующий поединок – не знаю”, – поделился мнением Ломаченко.

Промоутер Ломаченко Боб Арум признался, что еще не разговаривал с украинским боксером о его планах на 2021 год. В интервью на YouTube-канале iFL TV 24 декабря он говорил, что украинец может остаться в легком весе или опуститься во второй полулегкий. По его словам, в каждом из дивизионов есть достойные бойцы, с которыми может встретиться Ломаченко, в том числе и Дэвис.

“Будем смотреть, я хочу посмотреть, что захочет делать Ломаченко в этом году”, – сказал Арум.

Свой последний поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко провел с американцем Теофимо Лопесом в октябре прошлого года. Он продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей, победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. Теперь он является обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса ранее принадлежали Ломаченко).

Ломаченко отказался признавать проигрыш Лопесу по очкам. Американец в своб очередь сказал, что не собирается давать реванш Ломаченко.

Это второе поражение в карьере украинца: в марте 2014 года он уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.