 

“Сегодня зазвонил телефон”. Вакарчук рассказал о кознях недоброжелателей в первый день 2020 года и чем это закончилось год спустя

01.01.2021, 11:18, Новости дня
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2020 год для лидера группы “Океан Ельзи”, бывшего народного депутата от партии “Голос” Святослава Вакарчука начался с неприятных звонков и сообщений от недоброжелателей, а закончился телефонным поздравлением от незнакомого поклонника. Об этом он рассказал 31 декабря на своей странице в Facebook.

По словам Вакарчука, после того, как год назад “доброжелатели” слили в сеть номер телефона, ему беспрерывно стали звонить “искренние друзья”, а “преданные поклонники” писали странные сообщения.

Одним словом, хотели сделать мои новогодние праздники незабываемыми. С тех пор я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. И вот сегодня у меня зазвонил телефон. Незнакомый номер. И я интуитивно вдруг решил взять трубку”, – поделился Вакарчук

Он рассказал, что дозвонившимся оказался его поклонник, который искренне поздравил артиста и его семью с праздником.

“Я поблагодарил, пожелал ему добра, и подумал: “Все, что ни делается – к лучшему. Когда кто-то в первый день Нового года “сливал” мой номер, он хотел усложнить мою жизнь, а в результате я заканчиваю этот год с чувством радости в душе и благодарности”, – подытожил Вакарчук.

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/2251010105022741

Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу “Клан тиші”, заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться “Океан Ельзи”, а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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