Сборная РФ по хоккею вышла на команду Германии на молодежном ЧМ
01.01.2021, 11:12,
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Российская сборная по хоккею проведет встречу с германской командой в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в городе Эдмонтон в Канаде.
Игра пройдет 2 января, она начнется в 20.00 мск, передает РИА «Новости».
Российская сборная закрепилась на втором месте в группе B, немецкие хоккеисты заняли третью позицию в группе A. Команда Германии на групповом этапе в основное время обыграли Швейцарию (5:4), в добавленное время одолели словаков (4:3) и проиграли канадцам (2:16) и финнам (3:5).
Сборная РФ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0).
Ранее российский хоккеист рассказывал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев.
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