В РФ отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского про «украинский Крым»

01.01.2021, 11:12, Новости дня

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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в новогоднем обращении заявившему о принадлежности Крыма Украине, стоит помнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам представительства полуострова при президенте РФ Александр Молохов.

«Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь…» – сообщил Молохов РИА «Новости».

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также оценил высказывание украинского лидера.

«Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может – это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему – как фотоотчет для списания американских денег», – сообщил он.

Член Соведа по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков посчитал слова украинского президента наивными.

«Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России», – отметил сенатор.

Жители полуострова давно не считают себя украинцами, указал он. «Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», – отметил член Совфеда.

Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте.

В конце 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что РФ якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется».

Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом.