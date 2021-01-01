 

Адвокат уфимской дознавательницы заявила о взятке в 20 млн рублей

01.01.2021, 11:12, Новости дня
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Изнасилованную дознавательницу из Уфы, по делу о которой проходят трое бывших полицейских, пытались подкупить за 20 млн рублей, сообщила ее адвокат Ирина Валиева.

Защитница девушки рассказала «Московскому комсомольцу», что о взятке речь заходила в первые месяцы после возбуждения уголовного дела.

«Мою подзащитную тоже пытались купить, просили изменить показания, сказать, что все происходило по обоюдному согласию. Меня просили повлиять на девочку, чтобы она изменила показания», – сообщила Валиева.

По ее словам, с ней разговаривал ее знакомый, адвокат, подполковник, которого она знает 30 лет.

«Он позвонил, сказал – вот тебе 5 млн. Я опешила, промолчала. Но уже на тот момент решила для себя – этого человека придется вычеркнуть из своей жизни. Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег и продолжил: «Я понимаю, что мало, ну давай 10». Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до 15, а потом прибавил еще 5 млн: «Сейчас нет всей налички, через 15 минут привезут», – поделилась подробностями адвокат.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. В июне Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела Яромчук признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения. В августе прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы.

В начале ноября дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы отправили на новое рассмотрение.



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