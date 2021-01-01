Елена Корикова похвасталась, как сама украсила дом к Новому году

01.01.2021, 10:54, Разное

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В своем микроблоге Instagram Елена Корикова похвасталась подписчикам, как самостоятельно украсила дом к Новому году. Звезда «Бедной Насти» призналась, что она переквалифицировалась и даже получила большой заказ в роли дизайнера интерьера.

48-летняя актриса призналась, что сначала воспринимала свое увлечение как хобби, но спустя время оно стало профессией. Елена Корикова пояснила фолловерам, что получает невероятное удовольствие, когда занимается любимым делом. Артистку настолько увлек процесс, что елку и дом ей пришлось украшать накануне праздника. Она взяла несколько дней на отдых после выполнения крупного заказа, а потом в срочном порядке навела чистоту и порядок в собственном жилье.

Результаты своих трудов Елена Корикова показала в микроблоге. Интересно, но центральным образом в новогоднем интерьере актрисы стала не елка, а большая чаша с мандаринами. Она поставила в вазы пушистые еловые ветки и не стала украшать их мишурой или яркими шарами. Кроме этого, она добавила к композиции кухонную хромированную посуду.