 

Сергей Собянин объявил об уходе с поста мэра Москвы

01.01.2021, 10:31, Разное
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В 2021 году Москвой будет руководить новый мэр. Об этом в новогоднем обращении к горожанам сообщил градоначальник Сергей Собянин.

– Дорогие москвичи! Уходит тяжёлый год. Мы прожили его хоть тяжело, но с достоинством. Мы успешно приняли поправки к Конституции, победили коронавирус, начали вакцинирование. Мы построили новые дорожные развязки, станции метро, закупили современный общественный транспорт, положили несколько миллионов километров тротуарной плитки. Также с 1 января мы вновь повышаем социальные стандарты. Нам есть чем гордиться.

Как вы понимаете, вся эта работа требует больших энергозатрат и сверхусилий. Десять лет назад, когда я приехал в Москву, я был молод и чувствовал в себе силы для проведения в столице глобальных преобразований. Сегодня я устал и уже не смогу исполнять свои обязанности в том объёме, который нужен москвичам. Поэтому я принял решение переехать из Москвы в тихую гавань, в спокойную и родную для меня Тюмень, где у меня много друзей и пока нет метро. Я получал множество сообщений в Whats App c просьбами от тюменцев вновь возглавить их город. Внимательно их изучив и тщательно всё взвесив, я принял решение согласиться занять эту должность. Я оперативно оповестил о своём решении Владимира Владимировича – он не возражал.

Хочу сказать москвичам, не переживайте за судьбу города. Президент назначит нового и, безусловно, компетентного главу города. А напоследок хочу поздравить вас всех с Новым годом и пожелать здоровья! – говорится в обращении.

До сентября 2021 года обязанности мэра Москвы будет занимать Анастасия Ракова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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