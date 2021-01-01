В России планируют выдавать паспорта вакцинированных

01.01.2021, 10:26, Новости дня

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С января 2021 года россияне, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить так называемые паспорта вакцинированного. Об этом 29 декабря заявил глава минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает агентство “Интерфакс”.

Мурашко отметил, что такие паспорта россияне будут получать в автоматическом режиме.

Также помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил “Интерфаксу”, что пока речь идет о получении на госуслугах информации о поставленной прививке от коронавируса, но не исключил возможности добавления других прививок в этот паспорт.

Вместе с тем, как отмечает “Русская служба BBC”, в российском правительстве идея о паспортах вакцинации поддержки не нашла. На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже назвала это попыткой дискриминации граждан. Она заявляла, что в таких паспортах нет никакой необходимости, ведь “если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц их может не быть”.

5 декабря 2020 года в Москве и 17 декабря в остальных регионах стартовала вакцинация населения от коронавирусной инфекции прививкой “Спутник V”, сообщала “Русская служба ВВС”. Получившие прививку россияне начали жаловаться на различные побочные эффекты: жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Согласно опросу “Левада-центра”, обнародованному 28 декабря, больше половины россиян не готовы вакцинироваться отечественным препаратом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире на утро 1 января подтвердили 83,4 млн случаев заражения коронавирусом, 1,8 млн человек умерли. Россия находится на четвертом месте в мире по распространению болезни, в стране заболели 3,1 млн человек, 56,3 тыс. умерли.