Зеленский в новогоднем послании по-русски сказал про «украинский Крым»
01.01.2021, 10:20,
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в интернете, а на песке в Ялте.
Обращение Зеленский записал вместе с детьми. Он выразил надежду на мир и «возвращение Киеву неподконтрольных территорий», передает РИА «Новости».
«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве (улица, где расположен офис президента), что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым – Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», – рассказал он о своих новогодних мечтах.
Затем Зеленский перешел на русский язык. «Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что РФ якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом.
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