Миру пришлось отказаться от новогодних традиций

01.01.2021, 10:20, Новости дня

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Практически все страны мира встретили Новый год без традиционных толп празднующих на улицах. В частности, традиционный спуск хрустального шара в Нью-Йорке, знаменующий наступление года, прошел без зрителей.

В последние годы церемония спуска шара, которая проводится уже более века, привлекала примерно по 1 млн жителей мегаполиса и туристов. На этот раз из-за пандемии нового коронавируса на ней присутствовали лично лишь несколько десятков человек. Как пояснили организующие данное мероприятие объединение Times Square Alliance и компания Countdown Entertainment, приглашены были «герои 2020 года». Это люди, «чья смелость, изобретательность и сила духа» помогли мегаполису «пережить беспрецедентный год», передает ТАСС.

В число гостей вошли медики, работники чрезвычайных служб, артисты, активисты и ученые, а также члены их семей. Они были разделены на небольшие группы, которые разместили на Таймс-сквер с учетом требований социального дистанцирования.

В течение более шести часов на площади продолжался новогодний концерт. На нем, в частности, выступили певицы Дженнифер Лопес, Синди Лопер, Андра Дей.

Центральным событием церемонии стал начавшийся за минуту до полуночи отсчет времени до наступления Нового года. Де Блазио нажал кнопку, которая привела в движение хрустальный шар, являющийся в США одним из главных новогодних символов. За минуту до полуночи он начал медленно перемещаться вниз по шпилю высотного здания, достигнув нижней точки в тот момент, когда по местному времени наступил 2021 год (08.00 мск).

В предыдущие годы привилегии нажать на кнопку удостаивались, в частности, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, член Верховного суда США Сона Сотомайор, экс-президент Билл Клинтон, поп-звезда Леди Гага, знаменитый боксер Мохаммед Али.

Между тем Берлин встретил «ненормальный Новый год», как говорят жители страны: без праздничных вечеринок и традиционного красочного фейерверка у Бранденбургских ворот.

У Бранденбургских ворот и в этом году прошел новогодний концерт, организованный телеканалом ZDF, но без зрителей. Не только на улицах действовали жесткие карантинные меры, но даже в частных домах и квартирах можно встречаться представителям максимум двух домохозяйств и не более пяти человек. В общественных местах нельзя распивать спиртные напитки, а продажа пиротехники в этом году (официальная продажа в германских супермаркетах осуществляется 29, 30 и 31 декабря) в принципе была запрещена.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ограничился написанным от руки письмом к народу страны вместо новогодней речи, его текст распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РИА «Новости».

«От души желаю всем семьям страны еще большего расцвета драгоценного счастья, благополучия любимому народу», – написал Ким Чен Ын.