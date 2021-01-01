Вакцинироваться от коронавируса хотят меньше половины французов

01.01.2021, 10:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На фоне стремительного роста количества заражённых в Европе лишь 40% французов заявили о своём желании получить прививку от коронавируса, пишет Daily Mail со ссылкой на данные нового опроса. Как отмечает издание, главной причиной такого нежелания являются опасения неприятных побочных эффектов.



Reuters

Менее половины населения Франции сообщили о своём намерении привиться вакциной от коронавируса, в то время как количество заражённых стремительно растёт по всей Европе, пишет Daily Mail со ссылкой на данные нового опроса Ipsos Global Advisor, проведённого в партнёрстве со Всемирным экономическим форумом.

Согласно опросу, лишь 40% французов хотят сделать прививку. Таким образом в плане количества желающих получить вакцину Франция несколько уступает таким странам, как РФ (43%), Южная Африка (53%), и значительно — таким государствам, как Китай (80%) и Великобритания (77%).

По имеющейся информации, главной причиной нежелания делать прививку является страх перед потенциальными побочными эффектами. Между тем, данный опрос был проведён на фоне резкого роста числа смертей от коронавируса по всей Европе: в среду в Германии зафиксировали рекордный показатель в 1122 умерших от вируса, в то время как в Швеции это число составило 205 смертей.

На фоне подобного развития событий министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предупредил о новых ограничениях в ближайшее время, добавив следующее: «Я не вижу, как в этой ситуации мы можем вернуться к положению до карантина».

Между тем, Франция, как и большинство стран ЕС, начала кампанию по вакцинации в воскресенье, делая главный акцент на домах престарелых. Однако за первые три дня кампании во Франции привили менее 100 человек — что куда меньше, чем в соседней Германии, не говоря уже о США или Великобритании.

В ответ на критику в социальных сетях один чиновник Министерства здравоохранения Франции заявил следующее: «Мы нацелены не на 100-метровый спринт, а на марафон». По его словам, с поставками никаких проблем быть не должно, так как Франция должна получать каждую неделю по 500 тыс. доз вакцины.