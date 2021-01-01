В новогоднюю ночь следить за соблюдением комендантского часа во Франции будут 100 тысяч полицейских

01.01.2021, 1:08, Новости дня

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МВД Франции намерено бросить все силы на недопущение многолюдного празднования Нового года в стране, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, глава ведомства уже приказал местным властям начать охоту на организаторов незаконных вечеринок и выставить полицейский контроль в популярных общественных местах. По словам газеты, для этих целей правительство выведет на улицы 100 тыс. сотрудников правоохранительных органов.



Reuters

Во время еженедельного совещания по видеосвязи с префектами во вторник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен повторил свои указания о жёстких ограничительных мерах в канун Нового года, пишет Le Paridsien. Как напоминает издание, эпидемиологи опасаются, что этот вечер может стать импульсом для новой вспышки эпидемии в стране.

Глава МВД дал указание префектам в первую очередь бороться с подпольными вечеринками и собраниями как в домах, так и в общественных местах. В связи с этим он призвал представителей власти обеспечить «видимое присутствие» правоохранительных органов для сдерживания любых попыток проведения незаконных собраний.

«Вы направите основные силы полиции и жандармерии в центры городов и кварталов, а также в уязвимые районы», — написал Дарманен в телеграмме, разосланной в понедельник всем префектам. Он также призвал местные власти принять постановления о запрете продажи алкоголя и топлива. Традиционные места празднования Нового года во Франции, такие как Елисейские поля в Париже, площадь Капитолия в Тулузе, Старый порт в Марселе или площадь Белькур в Лионе, будут контролироваться особенно тщательно.

Тем временем чиновники «сложных» департаментов Парижского региона опасаются всплеска уличной преступности в новогоднюю ночь и считают решение правительства сделать приоритетом здравоохранение, а не общественный порядок, «рискованой ставкой», отмечает газета. «Есть два сценария: либо молодые люди бросают вызов комендантскому часу, чтобы собраться на Елисейских полях, либо они остаются в своём районе, чтобы праздновать там», — считает высокопоставленный сотрудник парижской полиции.

Как напоминает издание, в отличие от сочельника, комендантский час в новогоднюю ночь будет действовать во Франции с 20:00. Министр внутренних дел особенно опасается подпольных вечеринок у частных лиц, где гостей будет гораздо больше рекомендованных шести человек. «Как только будет выявлено подобное собрание, я прошу вас как можно скорее вмешаться. Помимо предупреждения участников, стремитесь в первую очередь идентифицировать организаторов», — пишет глава МВД в той же телеграмме, подчёркивая «особенно высокую опасность такого рода вечеринок для общественного здравоохранения».

По словам газеты, выслеживание частных вечеринок уже началось. Правоохранительные органы установили несколько готовящихся празднований, в том числе посредством интернета. «Нас предупреждает поставщик или гость, и мы проникаем в социальные сети под видом гостя», — рассказывает глава отделения жандармов. По его словам, начиная со сторой половины дня 31 декабря правоохранители начнут искать признаки подготовки к вечеринкам: доставку стереооборудования, алкоголя, продуктов питания, — а вечером начнут охоту на видимые признаки самих празднований: собрания людей перед зданиями, шум и музыку.

По словам издания, по меньшей мере 100 тыс. полицейских и жандармов будут мобилизованы на всей территории страны для контроля за соблюдением комендантского часа. Этот усиленный контроль вступает в действие уже 30 декабря начиная с 20:00.