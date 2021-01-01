Доктор советует надевать латексные перчатки под шерстяные для защиты от коронавируса

01.01.2021, 10:02, Разное

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Андрей Тяжельников, специалист здравоохранения, рассказал, что для лучшей защиты от COVID-19 необходимо под зимние перчатки надевать латексные. Эксперт напоминает, что трикотажные перчатки неэффективны.

Рабочие, шерстяные и трикотажные перчатки имеют крупные ячейки, потому не могут достаточно хорошо защитить от коронавируса. Также стоит помнить, что перчатки необходимо дезинцифировать, если нужно использовать их опять. Если человек хочет не только согреть руки, но и оградить от бактерий, то нужно сверху защитных перчаток надеть теплые.

Также специалист отмечает, что лучше отдать предпочтение латексным и нитриловым перчаткам. Медицинские латексные перчатки давно используют доктора, они служат для защиты от вирусов, различных патогенов. Но некоторые люди имеют аллергические реакции на латекс, а также он не переносит обработку определенными химическими составами. Если человек хочет использовать их не один раз, то лучше выбрать нитриловые, которые довольно прочные и стойкие к растворителям. Они хорошо оберегают руки от микроорганизмов и не вызывают аллергии. В некоторых случаях можно воспользоваться и одноразовыми целлофановыми перчатками.