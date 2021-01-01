Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года

01.01.2021, 9:36, Разное

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Весь 2020 год человечество отчаянно сражалось с эпидемией коронавируса. В какой-то момент возникла иллюзия, что болезнь отступила, однако с наступлением зимы надежды многих на избавление от пандемии разбились.

В 2021 год люди приносят за собой и коронавирус. Однако теперь у человечества есть не только маски и перчатки вкупе с разнообразными мерами предостережения и запретами, но и вакцины. Именно массовая вакцинация поможет победить COVID-19, уверены эксперты.

Коронавирус в Москве

Заболели – 809 769

Умерли – 11 209

Выздоровели – 627 368

Коронавирус в России

Заболели – 3 159 297

Умерли – 57 023

Выздоровели – 2 554 340

Коронавирус в мире