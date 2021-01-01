Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года

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01.01.2021, 9:36, Разное
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Весь 2020 год человечество отчаянно сражалось с эпидемией коронавируса. В какой-то момент возникла иллюзия, что болезнь отступила, однако с наступлением зимы надежды многих на избавление от пандемии разбились.

В 2021 год люди приносят за собой и коронавирус. Однако теперь у человечества есть не только маски и перчатки вкупе с разнообразными мерами предостережения и запретами, но и вакцины. Именно массовая вакцинация поможет победить COVID-19, уверены эксперты.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 809 769
  • Умерли – 11 209
  • Выздоровели – 627 368

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 159 297
    • Умерли – 57 023
    • Выздоровели – 2 554 340

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 83 201 992
    • Умерли – 1 815 521
    • Выздоровели – 58 924 228


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