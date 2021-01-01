Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года
01.01.2021, 9:36,
Разное
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Весь 2020 год человечество отчаянно сражалось с эпидемией коронавируса. В какой-то момент возникла иллюзия, что болезнь отступила, однако с наступлением зимы надежды многих на избавление от пандемии разбились.
В 2021 год люди приносят за собой и коронавирус. Однако теперь у человечества есть не только маски и перчатки вкупе с разнообразными мерами предостережения и запретами, но и вакцины. Именно массовая вакцинация поможет победить COVID-19, уверены эксперты.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 809 769
- Умерли – 11 209
- Выздоровели – 627 368
Коронавирус в России
- Заболели – 3 159 297
- Умерли – 57 023
- Выздоровели – 2 554 340
Коронавирус в мире
- Заболели – 83 201 992
- Умерли – 1 815 521
- Выздоровели – 58 924 228
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