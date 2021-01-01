 

Политзаключенный Шумков рассказал, что его похитили и вывезли в Россию из-за предательства украинского экс-военного

01.01.2021, 9:34, Новости дня
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Украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал 31 декабря “Укринформу”, что его похитили и вывезли на территорию России из-за предательства бывшего украинского военного.

“Это была измена одного бывшего военнослужащего. И, по моему мнению, он еще задолго до событий 2014 года был заслан в военные структуры Украины российскими спецслужбами”, – рассказал он.

По словам Шумкова, его похитили, так как он узнал определенную информацию об участии украинских правоохранителей в вопросах международного наркотрафика.

“И намеревался узнать о так называемых кухнях – лабораториях, где изготавливаются наркотики, которые затем распространяются на юге Украины. Этим людям было интересно от меня избавиться. А если посмотреть на ситуацию глазами ФСБшников, то для них тоже было интересно реализовать такой план с похищением: взять бывшего охранника [тогдашнего лидера “Правого сектора” Дмитрия] Яроша и активиста “Правого сектора”, – рассказал бывший политзаключенный.

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в “Правом секторе”. Согласно материалам дела, Шумков “длительное время” был охранником Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

15 октября 2019-го Шумков объявил голодовку с требованием к России прекратить шантаж с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

Шумков отбывал наказание в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он находился в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

Украинец во время отбывания наказания рассказывал, что его избивали российские тюремщики.

24 декабря 2020 года Шумков вернулся в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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