“Я должен сейчас быть со своими дочками, а не в автозаке”. Микитась заявил о фабрикации дела против него

01.01.2021, 9:34, Новости дня

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Экс-руководитель “Укрбуду” и экс-нардеп Максим Микитась сообщил, что решение о его аресте было принято “в деле, которого нет”. Заявление Микитася на его странице в Facebook 31 декабря опубликовал его адвокат Артур Габриелян за несколько минут до того, как его отвели в автозак.

“Подло и цинично, беспрецедентно, под “елочку”, по заказу высокопоставленных подлецов было принято это решение… В “деле”, которого нет. Я какой угодно, но этого не делал! Это “дело” точно не обо мне. Я должен сейчас быть со своими дочками, а не в автозаке… Я хотел рассказать что случилось с “Укрбудом”, я поверил, но у нас это…” – договорить Микитась не успел, так как его увели в автозак.

Шевченковский районный суд Киева 31 декабря арестовал Микитася на два месяца без права выхода под залог. За несколько дней до этого, 29 декабря, у него прошел обыск.

Микитася подозревают в том, что он заказал похищение юриста фирмы, которая предоставляла ему юридические услуги, и заставил его написать долговую расписку на $800 тыс.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой “спецоперации чувствуется почерк Олега Татарова”, заместителя главы Офиса президента Украины.

Новое дело против Микитася открыли после того, как он пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в “Укрбуді”. Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.