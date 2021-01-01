 

“Хорошие люди должны размножаться!” Комаровский в костюме Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом

01.01.2021, 9:34, Новости дня
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Украинский врач-педиатр и блогер Евгений Комаровский поздравил украинцев с Новым годом, пожелав, чтобы никогда не было больше года с таким количеством стрессов и испытаний. Ролик доктор опубликовал у себя в Facebook 31 декабря.

“Я как профессиональный Дед Мороз, регулярно вас с этим праздником поздравляющий, должен констатировать, что мы, наверное, впервые за время всего нашего общения имеем такой Новый год, когда для нас главное не столько его встретить, сколько проводить старый. Пусть у нас никогда больше не будет года с таким количеством стрессов и испытаний. Давайте хотя бы мы с вами сделаем вывод о том, что нам вместе легче преодолевать трудности. Давайте заберем в новый год наши с вами доброжелательные отношения, наше взаимопонимание, наше нежелание искать друг в друге недостатки”, – обратился к зрителям Комаровский.

Врач предложил в новом году больше любить и ценить друг друга и благодарить всех, кто “хотя бы не хочет нам зла, и обожать всех тех, кто хочет нам добра”.

“Давайте будем здоровы и никогда не будем забывать про главный девиз Деда Мороза доктора Комаровского: “Хорошие люди должны размножаться!” После многих испытаний 2020-го, в новом 2021 году я желаю вам здоровья и успешного размножения. И будьте вместе с нами в год замечательной коровы”, – завершил он свое поздравление.

Комаровский женился на однокурснице Екатерине в 1981 году. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий и Андрей. В ноябре прошлого года доктор поделился с подписчиками совместным фото с двумя внуками и внучкой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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