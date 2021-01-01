Автобус с сирийскими военными попал в засаду возле Пальмиры, погибли 25 человек

01.01.2021, 9:28, Новости дня

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В районе древнего города Пальмира совершено нападение на автобус с сирийскими военными, погибли по меньшей мере 25 человек, предположительно, атака была совершена из засады силами сторонников режима Асада.

Инцидент произошел на главной автомагистрали в сирийской провинции Дейр-Аз-Зор, граничащей с Ираком, в районе базирования в основном сирийской армии и проиранских военных, передает Aljazeera.

Сообщается о гибели 25, а по-другим данным, 28 военных. Ранения получили 13 человек, предполагалось, что в автомобиле находились солдаты и проправительственные ополченцы, которые возвращались на свою базу в отдаленном районе.

Ранее появилась информация, что в автобусе в момент атаки находились мирные граждане.