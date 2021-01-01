 

Заразившийся коронавирусом Грачевский попал в реанимацию

01.01.2021, 9:28, Новости дня
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Один из создателей и художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, переведен в реанимацию, сообщили в справочной больницы № 52 в Москве.

«Он в 8-й реанимации», – цитирует РБК представителя больницы.

Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации.

Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Известен также по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».



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