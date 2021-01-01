Минэнерго сообщило о сокращении штата

01.01.2021, 9:28, Новости дня

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Минэнерго с 1 января 2021 года сократит штат на 5% за счет вакантных должностей, это делается в рамках распоряжения правительства.

«Сокращение штатной численности на 5% происходит за счет вакантных должностей (в данный момент в Минэнерго РФ вакантно порядка 17% должностей). Сотрудникам, которых затронет реорганизация структуры, будут предложены соответствующие должности государственной гражданской службы согласно требованиям законодательства Российской Федерации», – передает сообщение ведомства ТАСС.

В рамках реорганизации упраздняются департаменты проектного управления и обеспечения деятельности министерства, корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, мониторинга платежной дисциплины в отраслях ТЭК. Будут объединены департаменты переработки, добычи и транспортировки нефти и газа, а также департаменты угольной и торфяной промышленности и международного сотрудничества.

Напомним, российское правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. Всего реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство.