Двести лет ученым не удавалось решить логическую задачу с мостами

01.01.2021, 9:10, Разное

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Спустя 200 лет ученым удалось решить логическую задачу с семью мостами. Ранее российский, швейцарский и немецкий математик Леонард Эйлер объяснял, что она не имеет решения, на основе этого он даже вывел цикл, названный впоследствии в его честь.

Суть задачи заключается в том, что жителям старого Кенигсберга необходимо пройти семь мостов, но так, чтобы каждый был пересечен только один раз. Долгое время люди пытались решить ее, сидя с картой или даже прогуливаясь по городу.

Через некоторое время Леонард Эйлер пояснил, что задача решения не имеет, для этого он создал эйлеровы циклы — замкнутый путь, проходящий через ребро графа единожды. Стоит отметить, что в 1905 году для решения головоломки по приказу Вильгельма II был построен восьмой мост. Но во время Второй мировой войны он был разрушен. В 2005 году его опоры послужили основанием для нового моста.