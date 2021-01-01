Гороскоп на январь 2021 года
01.01.2021, 8:44,
Разное
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Не
ленитесь и не откладывайте все на потом, сейчас благоприятное время для новых
свершений. А что ожидать в январе каждому знаку зодиака рассказывает ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.
Овен
Главная рекомендация гороскопа для Овнов в январе – быть
внимательнее к своему здоровью. В первые дни января вы можете быть особенно уязвимы,
поэтому бережнее относитесь к себе и проводите больше времени в тепле. Многие
Овны будут рваться поскорее выйти на работу, ваши стремления вполне обоснованы,
ведь уже к середине месяца средств останется не так много, как хотелось бы. Но,
всех денег вам все равно не заработать, поэтому вновь вспомните о своем
здоровье, ментальном в том числе. Полностью в ритм вы войдете ближе к концу
месяца, полные энергии и здоровья как у символа года – Быка.
Телец
Январь-месяц благоприятен для смены работы и рода
деятельности в целом. Многие Тельцы уже давно задумывались о глобальных
переменах, и нужное время настало. Ваше руководство отнесется к такому решению
с пониманием, а вам пора расти дальше и приближаться к своим мечтам. Ваша
вторая половинка и родные тоже поддержат вас, вы можете не сомневаться в
правильности своих решений и действий. Тельцы реализовываются через работу, в
январе вы как раз поймете важность своего предназначения.
Близнецы
Гороскоп на январь не рекомендует Близнецам приступать к глобальным
начинаниям раньше середины месяца. До второй половины января действительно
лучше хорошенько отдохнуть. А если вы приступили к работе, то выполняйте ее
расслабленно и без спешки. Вы в любом случае все успеете, а денег больше чем
обычно, не заработаете. Месяц наиболее благоприятен для путешествий, встреч с
родственниками и теми людьми, которых вы давно не видели. Коммуникации с
окружающими зарядят вас энергией и оптимизмом, сделайте выбор в пользу живого
общения.
Рак
В январе Раки выйдут на новый уровень в обществе, для
кого-то вы станете авторитетом, а для кого-то объектом обожания. Раки привыкли
быть в центре внимания, поэтому популярность не вскружит вам голову и вы будете
стремиться к завоеванию новых умов и сердец. В этом месяце вы будете особенно
общительны и инициативны, что уже отличит вас от социума, привыкшего жить в
сети в диджитал-эпоху. Гороскоп на январь уверяет, что Раки будут полны энергии,
а порой – особенно любвеобильны. В этом нет ничего плохого, главное – не
наломать дров, если вы состоите в отношениях.
Лев
Месяц для Львов будет крайне удачным, ведь он пройдет под
влиянием их планеты-управителя – Солнца. Проводите отдых активно, а к
реализации новых идей приступайте незамедлительно, не дожидаясь лучших времен.
В январе у Львов будет получаться многое, даже то, что ранее давалось с трудом,
– обещает гороскоп на январь. Отношения со второй половинкой также будут процветать,
вам пора задуматься о пополнении в семействе.
Дева
Январь у Дев пройдет достаточно динамично, изменения ожидают
в первую очередь в работе. Вам будет немного непривычно от такой интенсивной
смены событий, ведь Девы по своей природе интроверты. Месяц вообще принесет вам
много нового – как полезных знакомых, так и материальных ценностей. Гороскоп на
январь советует Девам не отказываться от предложений, которые они давно игнорировали
и с инициативой воспринимать все новое.
Весы
Весам в январе гороскоп рекомендует стать менее эгоистичными
и больше думать о других. Хорошая практика – заняться благотворительностью и
помогать нуждающимся, так вы почувствуете себя еще счастливее от свершенных добрых
дел и познаете на себе силу бумеранга. Стать более общительными и завести новых
друзей вам тоже не помешает, в последнее время вы стали слишком замкнуты. Открытость
перед людьми поможет завести вам и новые счастливые отношения, – гласит
гороскоп на январь.
Скорпион
В январе 2021-го иммунитет Скорпионов станет еще крепче,
впрочем, как и жизненная хватка в целом. Вам будут легко даваться задачи
непосильные прежде, а многих трудностей вы вовсе не будете замечать. Ваш
характер станет тверже, и если окружение это не воспримет, то вам явно такие
отношения не ровня, вам необходимо двигаться дальше и найти новых людей по
интересам. Главный совет гороскопа на январь – не стоять на месте.
Стрелец
Благоприятное время для построения бизнеса и запуска
стартапов, – заверяет гороскоп на январь. Для этих дел необходимы хорошие вложения
и помощь команды, поэтому подойдите ко всем вопросам обдуманно, а если нужно –
заручитесь поддержкой компетентных профессионалов. Во второй половине месяца
возможны недопонимания с родственниками, вам лучше выбирать время для общения с
ними и постараться не вестись на провокации конфликтов.
Козерог
Козерогам гороскоп на январь рекомендует воздержаться от
необдуманных и незапланированных действий, спонтанность ни к чему хорошему не
приведет. В этом месяце вы сможете развить свои навыки, в первую очередь –
деловые, они смогут сделать вашу жизнь более качественной уже в ближайшем
будущем. Месяц благоприятен для обучения, новые знания дадутся вам легко, будь
то иностранные языки, эзотерика, новая профессия или просто повышение
квалификации.
Водолей
Месяц очень благоприятен для творческой реализации Водолеев,
– гласит гороскоп на январь. Многим представителям этого знака зодиака творчество
поможет больше зарабатывать или вовсе сменить профессию и стиль жизни. Вам
захочется больше времени проводить в одиночестве, не отказывайте себе в этом и
внимательно слушайте свою интуицию. Если вы чувствуете, что текущие отношения
зашли в тупик, то вам пора расстаться с партнером и открыто сказать об этом,
чтобы не продолжать мучать себя.
Рыбы
В этом месяце Рыбам удастся разрешить проблемы, которые
тяготили их долгое время, – предсказывает январский гороскоп. Несмотря на то,
что месяц для Рыб будет эмоционально нестабильным, исход многих ситуаций будет
в вашу пользу. Через многое вам сейчас просто необходимо пройти, чтобы в
обозримом будущем жить лучше. Неожиданно, но в январе Рыб может захлестнуть
служебный роман.
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