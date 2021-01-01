В Николаеве фейерверк залетел на балкон многоэтажки, загорелось две квартиры

01.01.2021, 8:42, Новости дня

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В центре Николаева в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме. Об этом сообщает местное издание “НикВести”.

В ночь на 1 января в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 в результате попадания фейерверка на балкон на седьмом этаже произошло возгорание. На момент возгорания в квартире никого не оказалось.

На место происшествия прибыли три машины спасателей, газовая служба и скорая помощь. Вскоре после возгорания огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.

В пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели потушили пожар на шестом этаже дома в 00.51.