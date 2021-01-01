 

В Николаеве фейерверк залетел на балкон многоэтажки, загорелось две квартиры

01.01.2021, 8:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В центре Николаева в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме. Об этом сообщает местное издание “НикВести”.

В ночь на 1 января в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 в результате попадания фейерверка на балкон на седьмом этаже произошло возгорание. На момент возгорания в квартире никого не оказалось.

На место происшествия прибыли три машины спасателей, газовая служба и скорая помощь. Вскоре после возгорания огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.

В пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели потушили пожар на шестом этаже дома в 00.51.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / В Украине изменилась процедура выдачи электронных виз – они стали дешевле

04.07 / Американский генерал Ходжес надеется, что новые власти Украины окажут “должное сопротивление” агрессии России

01.07 / За неделю на Донбассе ликвидировали 10 боевиков – штаб ООС

27.10 / Создан OLED-экран с разрешением 10 тысяч пикселей на дюйм

30.06 / Байден назвал странную причину «нежелания» РФ его победы на выборах

26.07 / Вызывать побочные эффекты могут красители и консерванты в препаратах

18.10 / Новый кроссовер Nissan показали на рендерах

13.11 / Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать фильм RT на YouTube

03.09 / Видео: РФ и Китай столкнулись в США

26.10 / Дубинский: Мы просрали Киев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска