В первый день 2021 года боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

01.01.2021, 8:42, Новости дня

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За прошедшие сутки, 31 декабря 2020 года, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи населенного пункта Старогнатовка Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино – из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета.

“В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, а рядом с Талаковкой – с подствольных гранатометов”, – говорится в сообщении.

С начала текущей сутки, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Авдеевка Донецкой области, вооруженные формирования России трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 в Луганской области противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия.

“На обстрелы противника украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет”, – отмечают в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.