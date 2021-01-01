В Китае обнаружили «британский» штамм коронавируса

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01.01.2021, 8:36, Новости дня
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Шанхайские медики впервые обнаружили на территории материкового Китая новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании.

Об обнаружении нового штамма сообщила газета «Чайна дэйли» со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, передает ТАСС.

14 декабря тест на коронавирус 23-летней студентки, вернувшейся из Соединенного Королевства в Шанхай, показал положительный результат. Лабораторное исследование взятого у нее образца подтвердило наличие в ее организме штамма, который ранее получил распространение в Великобритании.

12 декабря, за два дня до вылета в КНР, ее тест был отрицательным.

Накануне стало известно, что «британский» штамм коронавируса добрался до США.

В Британии приняли решение ужесточить локдаун, поскольку новый штамм COVID-19 в Британии становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.

Между тем ВОЗ предсказала новые мутации коронавируса.



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